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رسامة فرنسية نشرت رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة ولم تتوقع النتيجة: "أهربي...سيتم إطلاق النار عليك قريبًا"! (صورة)

فنّ
2024-03-13 | 02:05
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رسامة فرنسية نشرت رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة ولم تتوقع النتيجة: &quot;أهربي...سيتم إطلاق النار عليك قريبًا&quot;! (صورة)
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رسامة فرنسية نشرت رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة ولم تتوقع النتيجة: "أهربي...سيتم إطلاق النار عليك قريبًا"! (صورة)

رسامة فرنسية نشرت رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة ولم تتوقع النتيجة: "أهربي...سيتم إطلاق النار عليك قريبًا"! (صورة)

استنكرت رسامة الكاريكاتور الفرنسية كوكو الناجية من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في 2015، الثلاثاء هجمات عنيفة بحقها من إهانات وتهديدات بالقتل، منذ نشرها الاثنين في صحيفة "ليبراسيون" رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة.

ويُظهر الرسم تحت عنوان "رمضان في غزة" وبجانبه تعليق "بداية شهر صيام"، رجلا نحيلا من غزة راكضاً خلف فئران، بينما تضرب امرأة يده قائلة "ليس قبل غروب الشمس"، بين أنقاض تظهر بينها يد تعود لجثة.

وأعلنت كوكو الثلاثاء على منصة "اكس" أن الرسم المذكور "يُظهر يأس الفلسطينيين، ويدين المجاعة في غزة" التي تتعرّض لقصف اسرائيلي كثيف، وحيث تخشى الأمم المتحدة حدوث مجاعة واسعة النطاق. وأشارت كوكو إلى أنّ الرسم "يسخر أيضاً من عبثية الدين".

ونشرت كوكو "عيّنة صغيرة" من تهديدات بالقتل تستهدفها وعائلتها، بالإضافة إلى رسائل معادية للسامية تلقتها منذ نشر الرسم.

وعلقت النائبة صوفيا شيكيرو من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) على الرسم قائلة "لن تحظي بكراهيتنا، لكنك تستحقينها".

ورأت نائبة أخرى في حزب "فرنسا الأبية" هي سارة لوغران في تعليق على المنصة نفسها أن الرسم "قذر ببساطة".

وكتبت إحدى المعلقات على "اكس" باللغة الإنكليزية "أهربي، أهربي يا عاهرة... سيتم إطلاق النار عليك قريبًا. العائلة بأكملها ميتة".

وقالت أخرى "كان ينبغي عليهم تصفيتكِ في 7 كانون الثاني"، في إشارة إلى الهجوم الذي قُتل فيه رسامو كاريكاتور في مجلة شارلي إيبدو في العام 2015.

وحظيت الرسامة التي انضمت إلى "ليبراسيون" في العام 2021 وتعيش تحت حماية مشددة، بدعم الصحيفة اليسارية اليومية.
 


وقال دوف ألفون، رئيس تحرير صحيفة "ليبراسيون" لوكالة فرانس برس "ندين ونستنكر بشدة هذه الموجة من التهديدات والشتائم والترهيب التي تشمل تهديدات بالقتل نأخذها على محمل الجد"، معلناً نشر بيان "دعم وتضامن" في عدد الأربعاء.

وشدّد ألفون على أنه "يجب عدم الاستهانة بهذا العنف".

كما قدم السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، "دعمه الكامل" لكوكو على منصة "إكس". وقال "إلى الأبد بجانبك، وبجانب شارلي".

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