الوشوم تغطي جسده... أحمد الفيشاوي يردّ على اتهامه بالكفر: "هو جدّتك كافرة؟"

الوشوم تغطي جسده... أحمد الفيشاوي يردّ على اتهامه بالكفر: "هو جدّتك كافرة؟"

بعدما أثار الجدل سابقاً بسبب الوشوم الّتي تغطي جسده، ردّ الممثل المصري أحمد الفيشاوي على اتهامه بالكفر وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ع المسرح".

وفي التفاصيل، صرّح الفيشاوي "أنا عمري ما أفكر أمسح التاتو ومش ندمان على أي وشم عملته". وأضاف "الفراعنة كانوا بيرسموا على أجسامهم الرسومات. ومرة واحد من الصعيد سألني مش اللي أنت عامله ده كفر؟ فقلت له ممكن اسأل سؤال، هو جدّتك كافرة؟ قال لي لأ طبعاً، فقلت له يبقى كفر إيه اللي انت بتتكلم عليه".