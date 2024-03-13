عودة مرض شلل الأطفال إلى أصالة نصري

عودة مرض شلل الأطفال إلى أصالة نصري

كشفت الفنانة السوريّة أصالة نصري عن عودة مرض شلل الأطفال إليها، وهو الأمر الّذي أثار قلق محبّيها عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، فتحت الفنانة أصالة نصري قلبها في "Big Time بودكاست"، وأعلنت أن مرض شلل الأطفال الذي عانت منه في طفولتها قد تجدّد منذ 4 سنوات.

وتابعت "مشكلة قدمي تجدّدت لأن المرض يتأثّر بالحزن... رجلي حساسة مثلي، ولما أزعل هي تتضايق على طول".