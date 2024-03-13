جو رعد يطلق أنشودة رمضانيّة بصوته: "حياك شهر الخير"

جو رعد يطلق أنشودة رمضانيّة بصوته: "حياك شهر الخير"

تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، أطلق جو رعد أنشودة رمضانيّة جديدة بصوته تحمل عنوان "حياك شهر الخير"، وذلك عبر قناته الرسميّة على موقع يوتيوب.

وجاءت الأنشودة باللهجة الخليجيّة، وهي من كلمات تركي السويلم وتوزيع أحمد عصمت وميكس وسيم حسن.

أمّا مطلع الأنشودة فيقول "حياك شهر الخير والنور والإيمان، ندعي الله ونحمده بركوعنا وسجودنا، رمضان يا رمضان فيه نزل القرآن، يالله صلوا على النبي يا عساه يعود لنا".