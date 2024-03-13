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التجديد للمخرج الكنديّ اللبناني وجدي معوض مديراً لمسرح "لا كولّين" في باريس
فنّ
2024-03-13 | 05:50
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التجديد للمخرج الكنديّ اللبناني وجدي معوض مديراً لمسرح "لا كولّين" في باريس
التجديد للمخرج الكنديّ اللبناني وجدي معوض مديراً لمسرح "لا كولّين" في باريس
جُدِّدَ الثلاثاء تعيين المخرج الكنديّ من أصل لبناني وجدي معوض مديراً لمسرح "لا كولّين" الوطني في باريس لولاية تستمر إلى سنة 2027، بعدما تولّى المنصب منذ عام 2016.
وكان معوض (55 عاما) لا يزال يشغل هذا المنصب مع أن ولايته الأولى كان يُفترض أن تنتهي عام 2021، وفقا للنظام الأساسي لهذا المسرح المخصص منذ تأسيسه عام 1988 للكتابة المعاصرة.
وكان عام 2021 مضطرباً بالنسبة لمسرح"لا كولّين" إذ احتله في آذار نقابيون وناشطون وطلاب للمطالبة بإعادة فتح الأماكن الثقافية التي كانت مغلقة بسبب جائحة كوفيد-19.
وفي تشرين الأول من العام نفسه، أثار وجدي معوض السخط لإسناده موسيقى مسرحيته "مير" (Mere) إلى برتران كانتا الذي كان قتل الممثلة ماري ترينتينيان قبل 18 عاما، ولتضمينه برنامج "لا كولّين" مسرحية لجان بيار بارو الذي كان ملاحقاً قبل عامين بدعوى اغتصاب حُفظِت لاحقاً.
واعتبر معوّض يومها أن "كل شخص حر بموجب القانون له الحق في التنقّل، وفي أن يُدعى كمتفرج أو كفنان".
وصرف بارو النظر عن تقديم مسرحيته "لأن الظروف لم تكن هادئة". لكنّ "مير" عُرضت إذ منعت الشرطة ناشطات نسويات من تعطيلها.
وأوضحت وزارة الثقافة في بيان التجديد لمعوض أنه "يوفر منذ عام 2016 (...) مشروعاً مبتكراً وبرنامجاً فنياً طموحاً".
ولاحظت الوزارة أنه "يُعدّ أحد أكثر الفنانين القادرين على الجمع في المسرح اليوم"، وأنه "يولي اهتماماً خاصاً للمؤلفين المعاصرين".
وهنأت الوزارة معوّض بـ"قدرته على تأكيد البعد الدولي من خلال احتضان أعمال من أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط"، و"جعل المسرح في متناول الجماهير البعيدة منه".
ودرس وجدي معوض المسرح في فرنسا حيث أخرج عددا من الاعمال المسرحية الكلاسيكية فضلا عن اعمال كتبها بنفسه ركز فيها على قضايا الهجرة والعلاقات العائلية، وتولى الادارة الفنية للمسرح الفرنسي في المركز الوطني للفنون في اوتاوا، واسس فرقتين مسرحيتين في فرنسا وكندا.
وبات حاضرا بقوة في المشهد المسرحي الفرنسي والعالمي.
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