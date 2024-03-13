بعد انتشار شائعات حول وفاتها... الليدي مادونا تنعى والدتها عبر إنستغرام (صورة)

انتشرت معلومات صحافية تتحدث عن وفاة الفنانة الاستعراضية اللبنانية الليدي مادونا منذ بعض الوقت.

وبدورها، قامت الليدي مادونا بنشر صورة عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام تجمعها بوالدتها الراحلة، وأرفقتها بكلمة "ماما" مع حمامة سلام ووردة حمراء ذابلة.

وأكّدت معلومات للـLBCI خبر وفاة والدة الليدي مادونا، مشيرةً إلى أنها قد تعرضت لوعكة صحية أًدخلت على أثرها إلى أحد المستشفيات في جونية.