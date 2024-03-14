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بعد إصابتها بالسرطان... نجمة أميركية تكشف: "خضعتُ لعملية استئصال الثديين" (فيديو)
فنّ
2024-03-14 | 07:34
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بعد إصابتها بالسرطان... نجمة أميركية تكشف: "خضعتُ لعملية استئصال الثديين" (فيديو)
كشفت الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية أوليفيا مان، 43 عاما، الأربعاء أنها خضعت لعملية استئصال الثديين العام الماضي بعد تشخيص إصابتها بنوع "عدواني وسريع التطور" من سرطان الثدي.
وكتبت أوليفيا مان على حسابها على إنستغرام، بعد ظهورها الأحد في حفلة توزيع جوائز الأوسكار في هوليوود مع شريكها الممثل الكوميدي الأميركي جون مولاني "آمل أن مشاركتي هذا الأمر ستساعد أخريات على أن يجدن الراحة والإلهام والدعم لرحلتهنّ الخاصة" مع هذا المرض.
وأوضحت الممثلة، التي اشتهرت بمشاركتها في سلسلة أفلام "آيرون مان"، و"ليغو"، و"إكس من"، ومسلسل "ذي نيوزروم"، وكذلك برنامج "ديلي شو" للفكاهي جون ستيوارت، أنها أجرت في شباط 2023 "اختباراً جينياً سلبياً" لمخاطر السرطان، كما أتت نتيجة صورة بالأشعة للثدي "طبيعية".
وعلى الرغم من هذه النتيجة، فضّل طبيبها النسائي بعد شهرين أن يُخضعها لتقويم إحصائي حول مخاطر إصابتها بسرطان الثدي نظراً إلى سجلّ عائلتها مع هذا المرض، أو العمر الذي أنجبت فيه طفلها، بحسب وكالة فرانس برس.
وأظهرت النتيجة احتمالاً بنسبة 37 في المئة، وخضعت أوليفيا مان بعد ذلك للتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية والخزعة، ليتبين أنها مصابة "بسرطان الثدي اللمعي بي في كلا الثديين"، وهو شكل "عدواني وسريع التطور" من السرطان.
وقالت الممثلة التي نشرت صوراً لها في المستشفى "بعد ثلاثين يوماً من هذه الخزعة، خضعتُ لعملية استئصال الثديين، وانتقلت من حالة شعرت فيها أنني بخير تماماً إلى الاستيقاظ في سرير المستشفى بعد عشر ساعات من الجراحة". وأوضحت أنها خضعت لأربع عمليات في المجموع.
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