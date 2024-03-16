النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل

من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة،بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا،من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن،هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني pic.twitter.com/Ccrp04iW6l
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) March 15, 2024
من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة،بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا،من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن،هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني pic.twitter.com/Ccrp04iW6l