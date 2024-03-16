النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل

النيابة العامة تدّعي على إليسا... وزياد برجي يكشف التفاصيل

كشف الفنان زياد برجي عن دعوى قضائيّة جديدة بحق زميلته الفنانة إليسا، وذلك في منشورٍ جديد عبر منصّة X.

وفي التفاصيل، كتب زياد برجي "من عادتنا نشارك الناس بأعمالنا الفنية وأخبارنا الحلوة، بس لما منتعرّض للإساءة والظلم بشكل علني وقدام جمهورنا يلي بيحترمنا وبيحترم أخلاقنا مش بس موسيقتنا، من واجبنا إنو ندافع عن كرامتنا كمان بالعلن، هيدا هوي ردنا يلي بهديه لكل الناس الي بتحبني، لأهلي وأصحابي وأهم شي لأحلى فانز بالدني".

وأرفق منشوره ببيانٍ جاء فيه "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن النيابة العامة الإستئنافيّة في بيروت إدّعت وطلبت إدانة المُدعّى عليها اليسار خوري (اليسا) بجرم المادة 582 من قانون العقوبات لإقدامها على الذم بالموكل زياد برجي، وتمّت احالتها للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت".