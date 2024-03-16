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الرئيس السوري بشار الأسد يمازح باسم ياخور بشأن "عبدو العربجي"

فنّ
2024-03-16 | 05:46
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الرئيس السوري بشار الأسد يمازح باسم ياخور بشأن "عبدو العربجي"

الرئيس السوري بشار الأسد يمازح باسم ياخور بشأن "عبدو العربجي"

نقلت مجلة "لها" عن تقارير صحافية تتناول تفاصيل لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع نجوم الدراما السوريّة وصنّاعها.
 
وكشفت "لها" أن اللقاء غلب عليه العفوية، و"تخلّله الكثير من المواقف التلقائيّة على غرار ممازحة الأسد النجم باسم ياخور حول شخصية "عبدو العربجي" الّتي يجسّدها في السباق الرمضاني.
 
ويُذكر أن مسلسل العربجي يتم عرضه ليلياً عبر شاشة الـLBCI عند الساعة الـ10 مساءً.

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