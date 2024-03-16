نانسي عجرم تكشف عن سرّ رشاقتها... لن تصدّقوا وزنها

نانسي عجرم تكشف عن سرّ رشاقتها... لن تصدّقوا وزنها

خلال حلولها ضيفةً على "Big Time بودكاست"، كشفت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم للإعلامي المصري عمرو أديب عن وزنها الحقيقي وعن سرّ رشاقتها.

وفي التفاصيل، اعترفت الفنانة نانسي عجرم أن وزنها 50 كيلوغراماً فقط، رغم أنّها تأكل جميع المأكولات الّتي تحبّها. وعن سرّ الحفاظ على رشاقتها، قالت نانسي عجرم أنّها تحرص على الحفاظ على نوعية الأطعمة الّتي تتناولها بالإضافة إلى ممارسة الرياضة.