مع قالب حلوى ضخم... هكذا احتفلت سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو (صور)

احتفلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريستيانو السادس بحضور العائلة والأصدقاء في حفل مليء بالأجواء الاحتفالية.

واختارت الممثلة والفنانة اللون الأزرق لتزيين حفل عيد ميلاد كريستيانو، الّذي اجتمع مع أصدقائه لخوض أجمل الألعاب الّتي يستمتع بها الأطفال.

ونشرت سيرين عبد النور مجموعة من الفيديوهات والصور عبر خاصية القصص القصيرة على حساب إنستغرام الرسمي، حيث ظهرت مع زوجها فريد رحمه وابنتها تاليا وصاحب العيد كريستيانو إلى جانب قالب الحلوى الضخم.