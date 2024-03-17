بطريقة مميزة جدا... مايا نعمة تكشف عن جنس مولودها المنتظر! (فيديو)

كشفت الفنانة مايا نعمة، في فيديو نشرته في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جنس مولودها المنتظر.وظهرت مايا في الفيديو الذي جمعها مع زوجها في إطلالة مميزة، لتكشف من خلال عدد كبير من البالونات الزهرية أنها حامل بفتاة.