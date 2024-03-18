هل وصل أجر باسم ياخور إلى مليون يورو في "العربجي 2"؟

هل وصل أجر باسم ياخور إلى مليون يورو في "العربجي 2"؟

بعد انتشار معلومات مجهولة المصدر مفادها أن أجر الممثل السوري باسم ياخور قد وصل إلى مليون يورو عن دور "عبدو العربجي" في مسلسل "العربجي 2"، خرج الأخير عن صمته ونفى الشائعة المُتداولة.

وجاء في تغريدة أحد المعجبين التالي: "يا اخي لو تاخذ اجر فيه مليون يورو كل حلقة مو خسارة في باسم ياخور"، فردّ باسم ياخور نافياً الشائعات بالقول "اذا باخد هالمبلغ على مجمل اعمالي بكون مبسوط".