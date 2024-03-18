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"كونغ فو باندا 4" يحتفظ أسبوعاً ثانياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

فنّ
2024-03-18 | 07:07
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&quot;كونغ فو باندا 4&quot; يحتفظ أسبوعاً ثانياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية
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"كونغ فو باندا 4" يحتفظ أسبوعاً ثانياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

"كونغ فو باندا 4" يحتفظ أسبوعاً ثانياً بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية

واصل فيلم "كونغ فو باندا 4" تقدّمه للأسبوع الثاني توالياً على الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي "دون" (Dune: Part Two) في ترتيب إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية، وفقاً للتقديرات التي أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة هذه التي تمزج بين الفكاهة والفنون القتالية إيرادات بلغت نحو 30 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، ليصل المجموع المتراكم لمداخيلها إلى 107,7 ملايين دولار في أميركا الشمالية و176,5 مليون دولار في بقية أنحاء العالم.

في هذا الجزء الجديد من السلسلة التي تنتجها استوديوهات "دريمووركس"، يضطر الباندا المحبوب "بو" الذي يؤدي صوته الممثل جاك بلاك، إلى مواجهة عدوّ قادر على اتخاذ أشكال متعددة. وسعياً إلى التمكّن من حماية "وادي السلام"، يتحالف الباندا مع الثعلبة الماكرة والسريعة البديهة زِن.

واحتفظ "دون: الجزء الثاني" بالمركز الثاني، محققاً إيرادات بقيمة 29,1 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد.

ويتسم الفيلم الذي تبلغ مدته أكثر من ساعتين ونصف ساعة وتولى إخراجه الكندي دوني فيلنوف بضخامته المشهدية، ويتناول مفاهيم السلطة والإيمان والتعصب.

وتدور أحداث القصة في كوكب أراكيس الذي تستوطنه ديدان رملية عملاقة، ويدور فيه صراع حول مورد فريد من نوعه.

وينطوي الفيلم المقتبس من سلسلة روايات الخيال العلمي للكاتب الأميركي فرانك هربرت على رسائل وأفكار عن البيئة وعن تَحَوُّل المياه سلعة نادرة بفعل النهب الصناعي للموارد.

ويؤدي الممثل الفرنسي الأميركي تيموتيه شالاميه الدور الرئيسي، مجسداً شخصية القائد المنتظر بول أتريدس الذي يثأر لإبادة سلالته، فيما تؤدي زندايا دور المتمردة تشاني.

وفي المرتبة الثالثة بفارق كبير، فيلم "آرثر ذي كينغ" Arthur the King في بإيرادات بلغت 7,5 ملايين دولار.

ويتولى مارك والبرغ في الفيلم دور مغامر يصادق كلباً شارداً.

وحلّ رابعاً فيلم الرعب "إيماجينري" Imaginary الذي يتناول دبدوباً شريراً، بإيرادات بلغت 5,6 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب الفيلم الدرامي الديني الجديد "كابريني" Cabrini من إنتاج "إينجل استوديوز" بإيرادات بلغت 2,7 مليون دولار. ويتناول الفيلم في نيويورك خلال القرن التاسع عشر حياة الراهبة الكاثوليكية الأم فرانسِس كابريني التي أُعلِنت قداستها بعد وفاتها.

وفي ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:

6. "لاف لايز بليدينغ" (2,5 مليون دولار)

7. "بوب مارلي: وان لاف" (2,3 مليون جولار)

8. "وان لايف" (1,7 مليون)

9. "ذي أميريكان سوسايتي أوف ماجيكال نيغروز" (1,3 مليون دولار)

10. "أوردينري انجيلز" (مليون دولار).

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باندا

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