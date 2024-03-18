ممثلة عالمية تثير الجدل: "لا أمانع تصوير مشاهد جنسية في أفلام من إخراج ابني" (فيديو)

اعترفت الممثلة البريطانية إليزابيث هيرلي بأنها لا تمانع تصوير مشاهد جنسية لفيلمها الأخير الّذي يقوم بإخراجه ابنها داميان.

والممثلة البالغة من العمر 58 عامًا تلعب دور البطولة في فيلم Strictly Confidential، ويظهر مقطع مسرّب بعض المشاهد الحميمة بينها وبين الممثلة Pear Chiravara.

وقالت نجمة فيلم "أوستن باورز" الشهير، إنه على الرغم من أن المشاهد "لم تكن بالضرورة أمور كنت أفعلها دائمًا في الأفلام من قبل"، إلا أنها لم تكن منزعجة.

وأوضحت خلال مقابلة مع ابنها، 21 عاما، إن "وجوده هناك يعني أنني شعرت بالأمان والعناية"، مضيفةً: "إنه نوع من التحرر في العمل مع عائلتك".

وكان داميان أيضًا خلف الكاميرا في العديد من جلسات تصوير البيكيني الخاصة بوالدته.

واعترف خلال المقابلة بأن بعض الناس يجدون الوضع غريبًا.

أما بالنسبة للفيلم الّذي كتبه داميان أيضًا، فتدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء والعائلة يعودون إلى جزيرة بعد عام واحد من وفاة أحد أحبائهم بعد إقدامه على الانتحار.