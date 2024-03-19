انفصال شاكيرا وبيكيه إلى الواجهة مجدداً.. فما علاقة "مرطبان المُربى"؟

نفت مغنية البوب العالميّة شاكيرا شائعة انفصالها عن حبيبها السابق، لاعب كُرة القدم جيرار بيكيه، بسبب مرطبان من المُرّبى.

وردّت شاكيرا على السؤال المذكور في حديث لصحيفة "صنداي تايمز" بالقول إن هذا الموضوع "غير صحيح".ويُذكر أن الثنائي انفصلا عن بعضهما البعض في شهر حزيران من العام 2022 بعد 11 سنة من الحُّب.

وبدأ بيكيه بعد فترة وجيزة من انفصاله، بمواعدة الشابة كلارا تشيا مارتي التي شبهها العديد من الأشخاص بشاكيرا.