تطوّر جديد في قضية طلاق صوفي تيرنر وجو جوناس... هذا ما طلبته!

طلب الفريق القانوني للممثلة البريطانية صوفي تيرنر من القاضي، إعادة تنشيط قضية طلاقها من زوجها المنفصل عنها النجم الأميركي جو جوناس.

وقدّمت تيرنر، بحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها مجلة "بيبول"، أوراقاً في مقاطعة ميامي دايد في ولاية فلوريدا تفيد بإعادة تنشيط هذه القضية.

ويذكر أن جوناس كان قد تقدّم بطلب فسخ زواجه من تيرنر في ميامي في شهر أيلول من العام 2023 بعد أربع سنوات من الزواج، مدعياً أن "الزواج بين الطرفين قد انكسر بشكل لا رجعة فيه".

كما وكان لدى الثنائي سابقاً، أمر موافقة مؤقتة صدر في شهر تشرين الأول من العام 2023، وبقي سارياً حتى شهر كانون الثاني من العام 2024، سيسمح لولديهما بالسفر إلى بريطانيا والولايات المتحدّة الأميركية.