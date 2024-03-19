نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)

نادين خوري: كدت انسحب من "العربجي ٢" لهذا السبب! (فيديو)

حلّت الممثلة السوريّة القديرة نادين خوري ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك ويوتيوب LBCI Lebanon وموقع الـ LBCI الإلكتروني، وتحدّثت عن شخصيّة دريّة خانوم الّتي تجسّدها في مسلسل "العربجي 2".

وكشفت الممثلة نادين خوري في "قبل وبعد بودكاست" سرّاً للمرّة الأولى وهو أنّها كادت تنسحب من الجزء الثاني من مسلسل "العربجي" عندما قرأت النص المبدئي للعمل، لكنّها تناقشت مع المخرج سيف السيبعي في كيفيّة تطوير شخصيّة دريّة خانوم، وأعيد كتابة دورها بطريقة ستشكّل مفاجآت كبيرة للمشاهدين ضمن أحداث العمل.

وماذا كشفت نادين خوري عن كواليس التصوير مع باسم ياخور وديما قندلفت وسلوم حداد؟ ولماذا اعتبرت ديما قندلفت مظلومة كممثلة؟ ومن سيتفوّق بالشرّ بين دريّة وأبو حمزة النشواتي؟ الإجابة على هذه الأسئلة في هذا الفيديو.