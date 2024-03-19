أريانا غراندي تنهي طلاقها رسمياً... إليكم التفاصيل!

تم الطلاق بين المغنية الأميركية أريانا غراندي وزوجها السابق وكيل العقارات دالتون غوميز بشكل رسمي بعد مرور ما يقارب من ثلاث سنوات من الزواج.

وفي التفاصيل، أصبح الحكم بفسخ زواجهما رسمياً بعد صدوره عن المحكمة العليا في لوس أنجلوس اليوم الثلاثاء، أي بعد 6 أشهر من تقديمه. والجدير ذكره أنه تم الإتفاق على شروط التسوية بين الطرفين في شهر تشرين الأول الماضي، ولم يكن على الزوجين سوى الإنتظار لمدة ستة أشهر قبل دخول أمر القاضي حيّز التنفيذ.

وستدفع غراندي، بموجب هذه الإتفاقية، مبلغاً دفعة واحدة وقدره مليون و250 ألف دولار لزوجها السابق من دون أي نفقة مستقبلية. كما وستمنحه أيضاً نصف عائدات بيع منزلهما في لوس أنجلوس، وستدفع مبلغاً يصل إلى 25 ألف دولار مقابل أتعاب محاميه.

ويُذكر أن بدأ الثنائي في المواعدة في شهر كانون الثاني من العام 2020، ثم تزوجا في حفل خاص صغير في منزل أريانا في مونتيسيتو في كاليفورنيا، في 15 أيار 2021 واستمر هذا الزواج إلى حين انفصالهما في تموز 2023.