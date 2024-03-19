عملية تجميل لقص الجفون... زياد برجي يثير الجدل بأحدث ظهور له (صورة)

عملية تجميل لقص الجفون... زياد برجي يثير الجدل بأحدث ظهور له (صورة)

فاجأ الفنان اللبناني زياد برجي متابعيه بأحدث ظهورٍ له عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام.

وفي التفاصيل، خضع الفنان زياد برجي لعملية تجميل في الوجه، وتحديداً عملية جراحيّة لقص الجفون.

وظهر زياد برجي في الصورة شاكراً الفريق الطبي، لكن وجهه المنتفخ بعد الخضوع للعمليّة عرّضه للتنمّر على مواقع التواصل الاجتماعي.