"اسمعي يا وليّة"... أحلام الشامسي تنفجر غضباً على شيرين رضا

من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين…
— A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 18, 2024
من هي اللي فااااضيه انا فاضيه ؟؟؟؟؟!!!!!!! بس ليكي اكيد حكون فاضيه بس ياوليه اسمعي كويس عمري في حياتي مش حسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والاذان انه بيجعر وجعير والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين…