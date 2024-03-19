"اسمعي يا وليّة"... أحلام الشامسي تنفجر غضباً على شيرين رضا

"اسمعي يا وليّة"... أحلام الشامسي تنفجر غضباً على شيرين رضا

لم تمرّ تصريحات الفنانة المصريّة شيرين رضا في برنامج "العرّافة" مع الإعلاميّة بسمة وهبة مرور الكرام، بل أشعلت فتيل الخلاف بينها وبين الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي.

وفي التفاصيل، ردّت شيرين رضا على انتقادات أحلام لها بالقول "دي ست فاضية ماعندهاش حاجة تعملها". وأوضحت "هل أنا إنسانة متخلفة عقليا عشان أشتم الأذان؟ قالوا إني شتمت الأذان، وأنا قلت على المؤذن إن صوته جعير، ودي مش شتيمة، لكن وصف للصوت. يجب على المؤذن أن يحترم الدين، فالأذان من أجل الأشياء في الدنيا، عندما يكون الصوت جميلاً".

بدورها، ردّت أحلام على تصريحات شيرين رضا بغضبٍ كبير قائلةً "من هي اللي فاضية انا فاضية؟! بس ليكي اكيد حكون فاضية بس يا ولية اسمعي كويس عمري في حياتي مش حاسمح لاشكالك ان تقول ان صوت المؤذن والآذان انه بيجعر وجعير، والساكت عن الحق شيطان اخرس من اللي بيصفق لها بسم الله اللهم سكنهم في مساكنهم هم حتى في رمضان موجودين اقصد للشياطين اكيد".