تعرّض للتنمّر والإستهزاء من الملحنين... ماجد المهندس: أحدهم طردني!

تعرّض للتنمّر والإستهزاء من الملحنين... ماجد المهندس: أحدهم طردني!

كشف الفنان ماجد المهندس للمرّة الأولى أنّه تعرّض للتنمّر والإستهزاء في بداياته كما تمّ رفضه في اختبارات الإذاعة والتلفزيون بالعراق، وذلك خلال حلوله ضيفاً على "Big Time بودكاست".

وسرد الفنان ماجد المهندس حادثةً صدمته، فقال "التجأت إلى الملحن العراقي علي سرحان في بداياتي فأخذني إلى أحد أهم عازفي الناي خضر الياس، ولم أكن أعرف الطبقات فأعطاني طبقة عالية وأخطأت... ألقى خضر الياس الناي وطردني، وكانت تلك واحدة من صدمات حياتي".