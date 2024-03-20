أوبرا وينفري تتحدث عن رحلة فقدان وزنها.. ما كشفته كان صادماً!

تحدثّت مقدمة البرامج الأميركية أوبرا وينفري عن التنمر الذي تعرّضت له بسبب وزنها الزائد. وجاء حديث وينفري خلال حلقة خاصة عُرضت عبر قناة الـ "آي بي سي" الأميركية.

وحملت الحلقة الخاصة عنوان "خاص أوبرا: عار، ولوم وثورة فقدان الوزن" وأظهرت فيها وينفري حجم الألم الذي تعرّضت له بالإضافة إلى إشادتها بأدوية خسارة الوزن قائلةً "لم أتوقع أبداً أننا سنتحدث يوماً ما عن الدواء الذي يمنح الأمل لأشخاص مثلي، عانوا لسنوات من زيادة الوزن".

وأملت أوبرا أيضاً أن تتمكن من "البدء في التخلص من العار ولوم الآخرين لمجرد زيادة وزنهم أو طريقة زيادته أو حتى عدم فقدانه".

كما وتحدثت أيضاً عن محاولاتها المتكرّرة لفقدان الوزن بالإضافة إلى قيامها في العام 1988 بتجويع نفسها لمدّة خمسة أشهر تقريباً.

وتوّجهت وينفري في ختام الحلقة الخاصة إلى المشاهدين بالقول "دعونا نتوقف عن التشهير واللوم، فلا مكان لذلك".