اتهام جديد يطال جوني ديب... ما السبب؟ (فيديو)

يواجه الممثل الأميركي جوني ديب اتهامات بالصراخ في وجه زميلته الممثلة لولا غلوديني، أثناء تصويرهما لفيلم "بلوو" في العام 2001.

وزعمت غلوديني أن ديب وصفها بـ "الحمقاء اللعينة" وطلب منها أن تصمت مراراً. وتابعت أن الإشكال حدث بعدما طلب منها المخرج تيد ديمي، الضحك بعد أداء ديب لمشهد في الفيلم، لكن الأخير لم يتقبل الموضوع بلطف.

ونفى من جهة أخرى، ممثل عن ديب هذه المزاعم، وقال لمجلة "فارايتي" إن الممثل "يعطي الأولوية دائمًا لعلاقات العمل الجيدة مع الممثلين وطاقم العمل، وتختلف هذه الرواية بشكل كبير عن ذكريات الأعضاء الآخرين في موقع التصوير في ذلك الوقت".

وشهدت مسيرة ديب المهنية جدلاً كبيراً في السنوات الأخيرة، وذلك بعد محاكمته بالتشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد، بعد زعمها أنها كانت ضحية للعنف المنزلي خلال زواجهما الذي دام 15 شهراً.