سقط ديكور التصوير عليها... سلاف فواخرجي تفقد بصرها لمدّة ساعتين

سقط ديكور التصوير عليها... سلاف فواخرجي تفقد بصرها لمدّة ساعتين

خلال حلولها ضيفةً على برنامج "حبر سري" مع الإعلاميّة أسما إبراهيم، تحدّثت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن تجربة مريرة عاشتها أثناء تصوير مسلسل "العنبر 6".

وفي التفاصيل، كشفت سلاف فواخرجي أنّها فقدت بصرها ‏لمدة ساعتين أثناء تصوير المسلسل، وذلك إثر سقوط ديكور وإضاءة التصوير عليها‎.

وأضافت "شعرت بحالة رعب شديدة بعد سقوط ‏الشبكة الحديدية على وجهي... كنت أصرخ بشكل هستيري وبطلت أشوف، كان هناك حالة سواد كاملة وينزل من عيني دماء على ‏الأرض".