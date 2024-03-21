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بعد معركة قضائيّة طاحنة... أنجلينا جولي تنتصر على براد بيت!

فنّ
2024-03-21 | 09:03
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بعد معركة قضائيّة طاحنة... أنجلينا جولي تنتصر على براد بيت!
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بعد معركة قضائيّة طاحنة... أنجلينا جولي تنتصر على براد بيت!

حقّقت الممثلة الأميركيّة أنجلينا جولي مُؤخّراً، سلسلة من الإنتصارات في قاعة المحكمة وسط معركتها القانونيّة الطاحنة مع زوجها السابق الممثّل براد بيت بشأن قصر ميرافال وهو عقار فرنسي ومصنع للنبيذ اشتراه الثنائي في العام 2008.
 
وفي التفاصيل، حكم القاضي لصالح جولي ورفض خمسة من الادعاءات السبعة التي أكدّها بيت ضدّها في شكوى قدّمها، كونها تفتقد إلى أيّ أساسٍ قانوني، وذلك خلال جلسة استماع في لوس أنجلوس الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في موقع "إنترتاينمنت تونايت".
 
كما وأملت جولي "أنّ يُوقف بيت هجماته المتواصلة، وينضم إليها لمساعدة أسرتهما على التعافي على انفراد".
 

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