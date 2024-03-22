رسالة من إليسا: لكل حدا عم بيعيّد بلا امّو...

رسالة من إليسا: لكل حدا عم بيعيّد بلا امّو...

وجّهت النجمة اللبنانيّة إليسا رسالةً إلى جميع متابعيها بمناسبة عيد الأم، وخصّت بالذكر من فقد والدته بكلمات مؤثرة.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة إليسا عبر منصّة X "ما غلط يللي قال انو الدني إم. ينعاد عليكي يللي بتخلّي كل شي بهالدني أحلى وأدفى وأحنّ، وين ما كنتي. وجودك بركة وبغيابك بتبقي البركة".

وأضافت إليسا قائلةً "الله يخلّي امهاتكن ويعطيهن الصحة وأحلى ايام، ولكل حدا عم بيعيّد بلا امّو، هي من مطرح ما هي عينها وقلبها عليكن".