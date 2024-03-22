رسالة من إليسا: لكل حدا عم بيعيّد بلا امّو...

ما غلط يللي قال انو الدني إم. ينعاد عليكي يللي بتخلّي كل شي بهالدني أحلى وأدفى وأحنّ، وين ما كنتي. وجودك بركة وبغيابك بتبقي البركة. الله يخلّي امهاتكن ويعطيهن الصحة وأحلى ايام، ولكل حدا عم بيعيّد بلا امّو، هي من مطرح ما هي عينها وقلبها عليكن 🫶🏻💐✨
— Elissa (@elissakh) March 21, 2024
ما غلط يللي قال انو الدني إم. ينعاد عليكي يللي بتخلّي كل شي بهالدني أحلى وأدفى وأحنّ، وين ما كنتي. وجودك بركة وبغيابك بتبقي البركة. الله يخلّي امهاتكن ويعطيهن الصحة وأحلى ايام، ولكل حدا عم بيعيّد بلا امّو، هي من مطرح ما هي عينها وقلبها عليكن 🫶🏻💐✨