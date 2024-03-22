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اعترافات أحمد سعد بارتدائه الحلق والقميص الشفاف: "عملت زيّ البنات"

فنّ
2024-03-22 | 06:28
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اعترافات أحمد سعد بارتدائه الحلق والقميص الشفاف: &quot;عملت زيّ البنات&quot;
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اعترافات أحمد سعد بارتدائه الحلق والقميص الشفاف: "عملت زيّ البنات"

اعترافات أحمد سعد بارتدائه الحلق والقميص الشفاف: "عملت زيّ البنات"

أشعلت اعترافات الفنان المصري أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي لدى الحديث عن ارتدائه الحلق والقميص الشفاف، وذلك في "Big Time بودكاست" مع الإعلامي عمرو أديب.
 
وصرّح الفنان أحمد سعد أنّه أراد أن يكون تراند مجال الموضة والأزياء، وأضاف "خرمت ودني ولبست حلق، بعدين سافرت إيطاليا وشوفت أحسن ستايليست في ميلانو، وطلبت منه يلبّسني أحسن حاجة، واللي عملته طبعاً كان غلط واعتذرت عنه... ولو البنات أحياناً بتعمل أشياء غريبة، أنا عملت زيّ البنات".

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فنّ

أحمد سعد

الحلق

القميص الشفاف

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