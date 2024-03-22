"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

حلّت الإعلاميّة اللبنانيّة راغدة شلهوب ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وكشفت للمرّة الأولى عن تلقّيها تهديدات بالقتل.

وفي التفاصيل، صرّحت الإعلاميّة راغدة شلهوب في "قبل وبعد بودكاست" انّها استضافت سابقاً الفنانة السوريّة رغدة في مصر، وبسبب تصريحاتها السياسيّة تلقّت رسائل تطالب بذبحها وتحليل دمّها على الرغم من انّها لم تتبنَّ وجهة نظر ضيفتها.

ولكن من حاول منع راغدة شلهوب من دخول مصر؟ وما هي الأغنية الّتي كُتبت لها وغنّاها كلّ الوطن العربي؟ وما هي الحسابات الّتي صفّتها الإعلامية فجر السعيد معها بسبب الإعلامي جورج قرداحي؟ وما السؤال الّذي تطرحه على الفنان حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب؟ وما هو السؤال الّذي طرحته على ميمي جمال وندمت عليه؟ الإجابة في هذا الفيديو.