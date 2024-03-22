الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

فنّ
2024-03-22 | 06:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة&quot;... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

"طالبوا بذبحي وحلّلوا دمّي بسبب هذه الفنانة"... من هدّد راغدة شلهوب بالقتل؟ (فيديو)

حلّت الإعلاميّة اللبنانيّة راغدة شلهوب ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وكشفت للمرّة الأولى عن تلقّيها تهديدات بالقتل.
 
وفي التفاصيل، صرّحت الإعلاميّة راغدة شلهوب في "قبل وبعد بودكاست" انّها استضافت سابقاً الفنانة السوريّة رغدة في مصر، وبسبب تصريحاتها السياسيّة تلقّت رسائل تطالب بذبحها وتحليل دمّها على الرغم من انّها لم تتبنَّ وجهة نظر ضيفتها.
 
ولكن من حاول منع راغدة شلهوب من دخول مصر؟ وما هي الأغنية الّتي كُتبت لها وغنّاها كلّ الوطن العربي؟ وما هي الحسابات الّتي صفّتها الإعلامية فجر السعيد معها بسبب الإعلامي جورج قرداحي؟ وما السؤال الّذي تطرحه على الفنان حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب؟ وما هو السؤال الّذي طرحته على ميمي جمال وندمت عليه؟ الإجابة في هذا الفيديو.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

راغدة شلهوب

قبل وبعد

بودكاست

دومينيك أبو حنا

شيرن عبد الوهاب

رغدة

مصر

ميمي جمال

جورج قرداحي

حسام حبيب

LBCI التالي
بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)
الإيرادات العالمية للتسجيلات الموسيقية شهدت في 2023 نمواً للسنة التاسعة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-21

أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-18

نادين خوري ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا.. ماذا ستكشف عن أحداث "العربجي 2"؟

LBCI
فنّ
2024-03-13

لقاء جريء ونادر... رشيد عساف ضيف الحلقة الأولى من "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-15

"انعدام الطبقة الوسطى في سوريا ولبنان"... رشيد عساف في "قبل وبعد بودكاست": كسر عضم السراديب يترجم الواقع!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:36

بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)

LBCI
فنّ
06:51

الإيرادات العالمية للتسجيلات الموسيقية شهدت في 2023 نمواً للسنة التاسعة

LBCI
فنّ
06:46

بدأ العدّ العكسي... سارة ابي كنعان تستعد للزواج من وسام فارس في هذا التاريخ

LBCI
فنّ
06:28

اعترافات أحمد سعد بارتدائه الحلق والقميص الشفاف: "عملت زيّ البنات"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:36

بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
13:08

الجميل يكشف عبر الـ"الانباء الكويتية" عن عرض فرنسي سابق: حزب الله لن يفرط في ورقة قوية في يده

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
أمن وقضاء
2024-03-08

توقيف ٣ أشخاص وضبط كمية من المخدرات والعملة المزيفة من قبل عناصر حاجز ضهر البيدر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:49

الأبيض: زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة

LBCI
أخبار لبنان
07:38

بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

كيف تحيي الدول العربية شهر رمضان... وما أبرز طقوسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

الطريق الى عالم خال من الانبعاثات يبدأ من هنا...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

طائشون يعبثون بأمن طرابلس والدولة متخليّة عن مسؤولياتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

القروض السكنية المدعومة راجعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

بلينكن بين الهدنة والسلام الدائم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

خسارة أولى للبنان في تصفيات مونديال ٢٠٢٦ امام منتخب استراليا في سيدني رغم المردود الإيجابي لرجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:31

رحلة الـ moms to be من "الفيتنس ستيبس" تحضيرا للـ "بيبي ستبس"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:33

القاضية نصار بدأت بالتوسّع في التحقيق بالتزامن مع اثارة الـLBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزور

LBCI
اقتصاد
03:07

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟

LBCI
حال الطقس
01:01

كيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
خبر عاجل
07:12

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

LBCI
أخبار لبنان
07:38

بالشمع الأحمر... ختم معمل لتصنيع الشوكولا في هذه البلدة

LBCI
منوعات
14:00

بلوغ مرحلة انقطاع الطمث يُعتبر أهم أمنياتها... ما يحصل مع هذه المرأة الخمسينية مرهق!

LBCI
صحف اليوم
13:08

الجميل يكشف عبر الـ"الانباء الكويتية" عن عرض فرنسي سابق: حزب الله لن يفرط في ورقة قوية في يده

LBCI
منوعات
16:34

بعد انفصالها عن حبيبها لأسباب غير متوقعة... شابة تقرر مواعدة شقيق الاخير والهدف صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More