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بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)

فنّ
2024-03-22 | 11:36
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بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)
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بعد مستحضرات التجميل والملابس... كايلي جينر تدخل عالم المشروبات! (صورة)

أطلقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركي كايلي جينير مؤخراً، خطّاً من مشروبات "الفودكا" الغازيّة المُعلبّة، حمل إسم "سبرينتر"، ومُكوّن من أربع نكهات وهي الكرز الأسود، الخوخ والجريب فروت، وذلك وفق ذكرت وكالة "سي إن إن".
 
وأعلنت جينر، في وقتٍ سابقٍ عن إطلاق "سبرينتر" في منشورٍ لها عبر موقع انستغرام. كما وتعاونت مع خبيرة تطوير المشروبات شاندرا ريختر لإطلاق الكوكتيلات لهذه الغاية.
 
ويُذكر أن كايلي أطلقت في شهر تشرين الثاني الماضي، علامتها التجاريّة للملابس التّي حملت اسم "كاي". كما ويأتي خطّ مشروبات "سبرينتر" الخاص بها بعد ثلاث سنوات من إطلاق شقيقتها كيندال جينر، خط مشروب التكيلا "818" الخاص بها.
 
 

آخر الأخبار

فنّ

نجمة تلفزيون الواقع

كايلي جينير

مشروبات

الفودكا

سبرينتر

أربع نكهات

الكرز الأسود

الخوخ

الجريب فروت.

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