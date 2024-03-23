راغدة شلهوب تشكّك بانفصال شيرين عبد الوهاب: أريد استضافة حسام حبيب!

راغدة شلهوب تشكّك بانفصال شيرين عبد الوهاب: أريد استضافة حسام حبيب!

شكّكت الإعلاميّة راغدة شلهوب بانفصال الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن الفنان حسام حبيب، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني.

وبين شيرين وحسام، اختارت راغدة شلهوب استضافة حسام حبيب لتسأله عن حقيقة انفصاله عن شيرين بخاصةٍ بعدما ظهرت الأخيرة وهي تغنّي أغنيته "كدابة"، وأضافت "لم نسمع وجهة نظر حسام حبيب في الإعلام حتى الآن".

شاهدوا حلقة "قبل وبعد بودكاست" مع راغدة شلهوب في هذا الفيديو.