بكاء ليلى عبد اللطيف... نشأت في دار الأيتام لهذا السبب!

بكاء ليلى عبد اللطيف... نشأت في دار الأيتام لهذا السبب!

بكت خبيرة التوقّعات ليلى عبد اللطيف لدى حلولها ضيفةً على برنامج "العرّافة" مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، كاشفةً أنّها نشأت في دار الأيتام.

وفي التفاصيل، سردت ليلى عبد اللطيف أن أمّها وضعتها مع شقيقتها في دار للأيتام، وكان عمرها آنذاك 7 سنوات وذلك بعد وفاة والدها.

وتحدّثت ليلى عن والدتها الّتي تزوّجت من رجل آخر، وبكت لدى الحديث عن طفولتها القاسية، ووصفت والدتها بأنها أعظم شخص في حياتها.