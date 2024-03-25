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نجوى كرم تحيّر الجمهور بأحدث إطلالة لها.. بدت كشابة عشرينيّة (فيديو)

فنّ
2024-03-25 | 06:15
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نجوى كرم تحيّر الجمهور بأحدث إطلالة لها.. بدت كشابة عشرينيّة (فيديو)
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نجوى كرم تحيّر الجمهور بأحدث إطلالة لها.. بدت كشابة عشرينيّة (فيديو)

نجوى كرم تحيّر الجمهور بأحدث إطلالة لها.. بدت كشابة عشرينيّة (فيديو)

حيّرت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم الجمهور بأحدث إطلالة لها، فبدت كشابة عشرينيّة ولاحظ البعض تغيّراً بملامح وجهها متسائلين عن سرّ شبابها وجمالها.
 
وفي التفاصيل، شاركت الفنانة نجوى كرم متابعيها بكواليس التحضير لحفلتها في قطر، وذلك في فيديو عفوي نشرته عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب.
 
وأشاد روّاد الانترنت بجمال نجوى كرم في هذا الفيديو، ورجّح البعض أنها فقدت المزيد من وزنها ما قد يبرّر ملامح وجهها المحدّدة أكثر من السابق.
 

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