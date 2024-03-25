شائعات "سخيفة" تطال طليقة إلفيس بريسلي... كيف جاء ردّها؟

نفت بريسيلا بريسلي، طليقة المُغنيّ العالمي الرّاحل إلفيس بريسلي، وجود علاقة حُبّ تجمعها بالممثل الأميركي باتريك دوفي، نجم مسلسل "دالاس"، واصفةً الشائعات المُتعلّقة بهذا الأمر بـ "السخيفة".

وتناولت بريسيلا الشائعات المُنتشرة خلال حدث "أسئلة وأجوبة" في منتجع "فوكس وود ريزورت كاسينو" في كونيكتيكوت، السبت الماضي.

وقالت إن لقاء فريق عمل مسلسل "دالاس" الأخير في مركز بوربانك ماريوت للمؤتمرات في الأوّل من آذار، كان بمثابة عاملٍ مُحفّزٍ للشائعة، كونها كانت حاضرة مع دافي وشريكته ليندا بورل.

وأضافت بريسيلا "لقائي مع باتريك كان رائعاً، فأنا لم أرهُ منذ فترة طويلة". وتابعت "أخبرني عن مدى سعادته، وأجبنا على أسئلة الجمهور".