الموت يغيّب الكاتب البوسنيّ عبدالله سيدران عن 79 عاماً

الموت يغيّب الكاتب البوسنيّ عبدالله سيدران عن 79 عاماً

توفي في ساراييفو عصر السبت عن 79 عاما الكاتب البوسني "عبد الله سيدران" الذي ألّف أيضاً سيناريوهات للمخرج الصربي الشهير "أمير كوستوريتسا"، على ما افادت وسائل الإعلام المحلية.



وكان سيدران يعاني من مشاكل صحية بالغة في العام الفائت، ما دفعه إلى الامتناع عن الظهور علناً، مكتفياً بين الحين والآخر ببعض المنشورات عبر شبكات التواصل الاجتماعي.



وبدأ سيدران عام 1944، نشاطه الأدبي، وخصوصاً الشعري، في الستينات، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم الروائي الأول لأمير كوستوريتسا "هل تتذكر دوللي بيل؟" عام 1981 وفيلمه الثاني "عندما كان أبي في رحلة عمل" الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1985.



وقال سيدران في مقابلة عام 2011 مع محطة تلفزيونية محلية "إن الاضطهاد المبني على التوجهات السياسية لجيل واحد ينتقل إلى الأجيال اللاحقة، إنها لعنة البلقان، لعنة مصيرنا التي تعني أن ... الماضي هنا أكثر سخونة من الحاضر".



وحصل سيدران، وهو عضو في الأكاديمية البوسنية للعلوم والفنون، على سلسلة من الجوائز الأدبية المحلية والدولية، وحازت مجموعته الشعرية "تابوت ساراييفو"، والتي نُشرت خلال حرب 1991-1995، جائزة الحرية من مركز "بن كلوب" الفرنسي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".