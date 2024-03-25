احتفالا بالذكرى الـ 150 للانطباعية... مجموعة واسعة لأعمال فنانيها ومشاهد افتراضية لولادتها ضمن معرض في باريس

احتفالا بالذكرى الـ 150 للانطباعية... مجموعة واسعة لأعمال فنانيها ومشاهد افتراضية لولادتها ضمن معرض في باريس



يحتفل متحف "موزيه دورسيه" الباريسي بمرور 150 عاماً على نشوء الحركة التشكيلية الانطباعية من خلال معرض مميز بمثابة حدث في هذا المجال، إذ يضمّ مجموعة واسعة من أعمال أبرز رواد هذه المدرسة الفنية، ويتيح للزائر كذلك الانغماس افتراضياً في لحظة ولادتها.



ومن بين الأعمال المئة والستين تقريباً التي يضمها معرض "باريس 1874: ابتكار الانطباعية" روائع لفنانين من أمثال "مونيه"، "مانيه "، "رونوار"، "سيزان"، "دوغا"، "سيسليه" و"موريزو"، وتتنوع بين لوحات وباستيل ورسوم ومنحوتات ونقوش.



ومن بين هذه الأعمال المستعارة "بولفار دي كابوسين" لكلود مونيه من متحف نلسون أتكينز في كانساس سيتي، ولوحة "درس الرقص" لإدغار دوغا من متحف متروبوليتان في نيويورك، و"السكة الحديد" Le Chemin de Fer و"احتفال بالأقنعة في دار الأوبرا" Le Bal de l'Opera لإدوار مانيه من "ناشونال غاليري أوف آرت".



وترافق تجربة قائمة على تقنية الواقع الإفتراضي معرض الأعمال بشكلها المادي الذي ينطلق في 26 آذار ويستمر إلى 14 تموز وقد يمدد إلى 11 آب لتمكين زوار باريس خلال دورة الألعاب الأولمبية من الاطلاع عليه، بحسب إدارة "موزيه دورسيه"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".