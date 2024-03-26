تتويجاً لجولتها... نجمة عالمية تُعلن إحياء حفلة ضخمة "مجانية" في هذا البلد!

أعلنت المغنية الأميركية مادونا الاثنين إحيائها حفلة موسيقية ضخمة مجانية في 4 أيار المقبل على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تتوج بها جولتها.

وأوضح بيان نُشر على موقع الفنانة أن هذه الحفلة ستكون "الأكبر" على الإطلاق "حتى الآن" في مسيرتها، واصفاً إياها بأنها "حفلة موسيقية لا تُنسى على واحد من أجمل المسارح في العالم".

وستكون هذه الحفلة الضخمة، الأولى تحييها مادونا (65 عاماً) في البرازيل منذ عام 2012، وهي الوحيدة المتاحة مجاناً للجمهور ضمن جولتها "سيليبريشن تور" Celebration Tour وتهدف من خلالها إلى شكر جمهورها البرازيلي.

وتشكّل البرازيل المحطة الوحيدة في أميركا الجنوبية ضمن جولة مادونا التي شملت حتى الآن حفلات في نحو 12 بلداً وتتزامن مع مرور 40 عاماً على انطلاق مسيرتها.

وأوضح المنظمون خلال مؤتمر صحافي أن هذه الحفلة ستتطلب إمكانات لوجستيات مماثلة لتلك التي يستلزمها عرض الألعاب النارية التقليدي الذي يقام ليلة رأس السنة على شاطئ كوباكابانا، ويجذب ما لا يقل عن مليون شخص كل عام. وتحيي نجمة البوب الحائزة سبع جوائز غرامي حفلات في أميركا الشمالية راهناً.

وكالة فرانس برس