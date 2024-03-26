الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تتويجاً لجولتها... نجمة عالمية تُعلن إحياء حفلة ضخمة "مجانية" في هذا البلد!
فنّ
2024-03-26 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تتويجاً لجولتها... نجمة عالمية تُعلن إحياء حفلة ضخمة "مجانية" في هذا البلد!
أعلنت المغنية الأميركية مادونا الاثنين إحيائها حفلة موسيقية ضخمة مجانية في 4 أيار المقبل على شاطئ كوباكابانا الشهير في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، تتوج بها جولتها.
وأوضح بيان نُشر على موقع الفنانة أن هذه الحفلة ستكون "الأكبر" على الإطلاق "حتى الآن" في مسيرتها، واصفاً إياها بأنها "حفلة موسيقية لا تُنسى على واحد من أجمل المسارح في العالم".
وستكون هذه الحفلة الضخمة، الأولى تحييها مادونا (65 عاماً) في البرازيل منذ عام 2012، وهي الوحيدة المتاحة مجاناً للجمهور ضمن جولتها "سيليبريشن تور" Celebration Tour وتهدف من خلالها إلى شكر جمهورها البرازيلي.
وتشكّل البرازيل المحطة الوحيدة في أميركا الجنوبية ضمن جولة مادونا التي شملت حتى الآن حفلات في نحو 12 بلداً وتتزامن مع مرور 40 عاماً على انطلاق مسيرتها.
وأوضح المنظمون خلال مؤتمر صحافي أن هذه الحفلة ستتطلب إمكانات لوجستيات مماثلة لتلك التي يستلزمها عرض الألعاب النارية التقليدي الذي يقام ليلة رأس السنة على شاطئ كوباكابانا، ويجذب ما لا يقل عن مليون شخص كل عام. وتحيي نجمة البوب الحائزة سبع جوائز غرامي حفلات في أميركا الشمالية راهناً.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
فنّ
المغنية الأميركية
مادونا
حفلة ضخمة مجانية
ريو دي جينيرو
الشاطئ
برازيل
تتويج
جولتها.
أوركسترا "لا سكالا" تطالب الدار الإيطالية بالتمديد لمديرها دومينيك ماير... وهذا ما جاء في رسالتها!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
05:32
بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول
رياضة
05:32
بعد احتياله على فحص للمنشطات... إيقاف المهاجم البرازيلي غابيغول
0
أخبار دولية
01:06
سفير إسرائيل لدى البرازيل: الأزمة بين البلدين بدأت تهدأ
أخبار دولية
01:06
سفير إسرائيل لدى البرازيل: الأزمة بين البلدين بدأت تهدأ
0
أخبار دولية
2024-03-24
قتلى جراء عاصفة في جنوب شرق البرازيل
أخبار دولية
2024-03-24
قتلى جراء عاصفة في جنوب شرق البرازيل
0
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
رياضة
2024-03-21
لهذا السبب... الحكم بالسجن على اللاعب السابق "روبينيو" في البرازيل!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
16:57
أوركسترا "لا سكالا" تطالب الدار الإيطالية بالتمديد لمديرها دومينيك ماير... وهذا ما جاء في رسالتها!
فنّ
16:57
أوركسترا "لا سكالا" تطالب الدار الإيطالية بالتمديد لمديرها دومينيك ماير... وهذا ما جاء في رسالتها!
0
فنّ
10:45
فيلم كوميدي يتصدر شباك التذاكر في أميركا... ما هي الأفلام الّتي تليه؟ (فيديو)
فنّ
10:45
فيلم كوميدي يتصدر شباك التذاكر في أميركا... ما هي الأفلام الّتي تليه؟ (فيديو)
0
فنّ
10:02
احتفالا بالذكرى الـ 150 للانطباعية... مجموعة واسعة لأعمال فنانيها ومشاهد افتراضية لولادتها ضمن معرض في باريس
فنّ
10:02
احتفالا بالذكرى الـ 150 للانطباعية... مجموعة واسعة لأعمال فنانيها ومشاهد افتراضية لولادتها ضمن معرض في باريس
0
فنّ
09:53
الموت يغيّب الكاتب البوسنيّ عبدالله سيدران عن 79 عاماً
فنّ
09:53
الموت يغيّب الكاتب البوسنيّ عبدالله سيدران عن 79 عاماً
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
09:15
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
منوعات
09:15
بعد إنفاقها مبلغ خيالي... سبعينية تخضع لعدد هائل من عمليات التجميل والنتيجة مذهلة! (صور)
0
آخر الأخبار
04:30
الكاخي للـLBCI: "ما قدمته أستراليا في المباراة الأولى لا يُستهان به... ووضع التشكيلات صعب ولكن الفوز اللبناني ليس مستحيلا!"
آخر الأخبار
04:30
الكاخي للـLBCI: "ما قدمته أستراليا في المباراة الأولى لا يُستهان به... ووضع التشكيلات صعب ولكن الفوز اللبناني ليس مستحيلا!"
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
0
أخبار دولية
10:47
غوتيريس: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف فوري لإطلاق النار
أخبار دولية
10:47
غوتيريس: يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن القاضي بوقف فوري لإطلاق النار
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
رياضة
03:34
منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟
0
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
رياضة
14:48
لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
تقارير نشرة الاخبار
14:45
في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الـLBCI مع العائلات في القرى الحدودية: نعيش شهر رمضان من دون عاداته وجمعته
تقارير نشرة الاخبار
14:41
الـLBCI مع العائلات في القرى الحدودية: نعيش شهر رمضان من دون عاداته وجمعته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
حاملو اليوروبوند الأجانب قد يقاضون الدولة
تقارير نشرة الاخبار
14:37
حاملو اليوروبوند الأجانب قد يقاضون الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
0
أخبار دولية
14:04
ما هي تداعيات الهجوم الارهابي في موسكو؟
أخبار دولية
14:04
ما هي تداعيات الهجوم الارهابي في موسكو؟
0
أخبار دولية
14:02
هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
أخبار دولية
14:02
هل بدأت إسرائيل تعاني شحاً في الأسلحة والذخيرة؟
0
أخبار دولية
14:00
أميركا لم ترفع الفيتو.. ما السبب؟
أخبار دولية
14:00
أميركا لم ترفع الفيتو.. ما السبب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
خبر عاجل
10:40
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
2
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
تقارير نشرة الاخبار
14:07
لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة
3
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
منوعات
16:00
رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!
4
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
اقتصاد
03:06
إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟
5
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
منوعات
14:00
شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!
6
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
أمن وقضاء
11:22
خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم
7
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
أخبار لبنان
13:38
بوحبيب: ما قلتُهُ عن استعداد لبنان للحرب هو هفوة أو غلطة
8
آخر الأخبار
12:10
وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
آخر الأخبار
12:10
وزير الدفاع الإسرائيلي سيبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستعمل ضد حماس في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي لم تدخلها بعد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More