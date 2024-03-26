عيد ميلاد ابنة نادين نسيب نجيم... وقالب حلوى عملاق أكبر منها حجماً يلفت الأنظار (صور)

عيد ميلاد ابنة نادين نسيب نجيم... وقالب حلوى عملاق أكبر منها حجماً يلفت الأنظار (صور)

احتفلت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم بعيد ميلاد ابنتها هافين وذلك في منزلها ضمن أجواء عائليّة.

وخصّت الممثلة نادين نسيب نجيم متابعيها بمجموعة صورٍ من الإحتفال بعيد ميلاد ابنتها، وكتبت عبر خاصيّة القصص القصيرة عبارات مثل "عيد ميلاد هافين"، "الله يحميكي يا رب"، و"حياة قلبي انتِ وكل حياتي، عقبال سنين من الفرح والصحة والنجاح".

وكان لافتاً وجود قالب حلوى عملاق في هذه المناسبة، وبدا أكبر حجماً من الإبنة هافين وهو الأمر الّذي لفت الأنظار بين صفوف روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.