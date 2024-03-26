هل نُقلت رحمة رياض إلى المستشفى في أميركا؟

هل نُقلت رحمة رياض إلى المستشفى في أميركا؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مجهولة المصدر مفادها أن الفنانة العراقيّة رحمة رياض قد نُقلت إلى المستشفى في الولايات المتحدة الأميركيّة لولادة طفلها الأول.

بالمقابل، خرج الممثل الكسندر علوم عن صمته ونفى الشائعة الّتي تطال زوجته رحمة رياض، مؤكداً أنهما يتواجدان راهناً في تركيا، ولم يتمّ تحديد موعد استقبال مولودهما الجديد بعد.