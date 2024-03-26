فضل شاكر على المسرح قريباً!

فضل شاكر على المسرح قريباً!

أثار الفنان الشاب محمد شاكر جدلاً على منصّات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة في بودكاست "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس على قناة "المشهد" بأن قضيّة والده فضل شاكر سيتمّ حلّها هذا العام وسيعود إلى حياته الفنيّة والحفلات كما قبل الأزمة.

وفي أوّل تعليقٍ له، كتب فضل شاكر عبر خاصيّة الستوري ردّاً على تصريحات ابنه محمد قائلاً "لعيونك أنا ويّاك على المسرح قريباً".