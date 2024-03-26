سوزان نجم الدين تتمنى عودة الفنانين المعارضين إلى سوريا

سوزان نجم الدين تتمنى عودة الفنانين المعارضين إلى سوريا

صرّحت الممثلة السوريّة سوزان نجم الدين أنّها تلتقي بزملائها الممثلين الذين تختلف معهم في آرائهم السياسية، ومن بينهم زميلها جمال سليمان الّذي التقت به في حفل Joy Awards بالرياض.

وعلّقت سوزان نجم الدين على الدعوات لعودة الفنانين السوريين المعارضين إلى وطنهم، فأكّدت لقناة "العربية" قائلةً "أنا أوافق على هذه الدعوة بشدة لأن هذا وطن السوريين في النهاية سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، والرئيس السوري أخبرنا بترحيبه بعودة المعارضين".