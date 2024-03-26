الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نجم "كسر عضم" كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)

فنّ
2024-03-26 | 07:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نجم &quot;كسر عضم&quot; كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نجم "كسر عضم" كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)

نجم "كسر عضم" كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)

حلّ الممثل السوري كرم الشعراني ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن شخصيّة "أبو مريم" الّتي يجسّدها في مسلسل "كسر عضم السراديب".
 
وأكّد كرم الشعراني أن المسلسل واقعي رافضاً تماماً اتّهام البعض بأن الإضاءة على هذه الأمور هو بمثابة سعي للنيل من هيبة الدولة. وشوّق صاحب شخصية "أبو مريم" المشاهدين للأحداث المقبلة في مسلسل "كسر عضم السراديب" الّذي يعرض ليلياً عبر شاشة الـ LBCI، كاشفاً عن كواليس المشاهد الّتي جمعته بالممثل عبد المنعم عمايري.
 
وأوضح كرم الشعراني أن عبد المنعم عمايري كان استاذه في معهد التمثيل، وخاض معه نقاشات طويلة في الكواليس لفهم قصة "أبو مريم" وتبرير تصرّفاتها بما أنّ الشخصيّة مستمرّة منذ الجزء الأول من العمل.
 
وبعدما زار عدد من صنّاع الدراما السوريّة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً، سُئل كرم الشعراني في "قبل وبعد بودكاست" ماذا كان ليطلب من الأخير لو تواجد ضمن وفد الممثلين السوريين في هذه الزيارة. لمعرفة إجابة كرم الشعراني على هذا السؤال وغيره من الأسئلة، شاهدوا الحلقة كاملةً في هذا الفيديو:
 

آخر الأخبار

فنّ

اخبار البرامج

أبو مريم

كسر عضم

كرم الشعراني

قبل وبعد

بوكاست

دومينيك أبو حنا

سوزان نجم الدين تتمنى عودة الفنانين المعارضين إلى سوريا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-25

جريمة قتل بدم بارد بطلها "أبو مريم"... كرم الشعراني ضيف "قبل وبعد بوكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-23

أبو مريم يقتل أبو مصطفى وابنه... المشهد الّذي أشعل الانترنت في "كسر عضم السراديب" (فيديو)

LBCI
فنّ
2024-03-21

أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
فنّ
2024-03-18

نادين خوري ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا.. ماذا ستكشف عن أحداث "العربجي 2"؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
07:05

سوزان نجم الدين تتمنى عودة الفنانين المعارضين إلى سوريا

LBCI
فنّ
07:02

فضل شاكر على المسرح قريباً!

LBCI
فنّ
06:57

هل نُقلت رحمة رياض إلى المستشفى في أميركا؟

LBCI
فنّ
06:52

في سابقة غريبة... دنيا بطمة تطلق أغنيتها الجديدة من السجن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-03-25

رقصة نادين الراسي تغزو الانترنت... والتعليقات "شي مستفز" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
07:30

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح

LBCI
منوعات
06:00

"قوموا إلى سحوركم جاء رمضان يزوركم"... من هو المسحراتي وما هي قصته؟

LBCI
فنّ
07:05

سوزان نجم الدين تتمنى عودة الفنانين المعارضين إلى سوريا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

هنية بدأ محادثات في إيران مع عبد اللهيان

LBCI
أخبار لبنان
07:41

مولوي: لضرورة الامن الاستباقي تلافيا لاي حادث

LBCI
أخبار لبنان
07:34

مجموعة من حزب الله توجهت إلى أطراف رميش الجنوبية بهدف نصب راجمة صواريخ خلف الثانوية الرسمية... وهذا ما حصل

LBCI
رياضة
07:20

منتخب لبنان لكرة القدم يتعرض لخسارة قاسية أمام أستراليا

LBCI
أخبار دولية
06:28

قطر: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة ليس له تأثير فوري على مفاوضات الدوحة

LBCI
أخبار دولية
03:41

انهيار جسر في مدينة بالتيمور الأميركية بعد اصطدام سفينة به

LBCI
رياضة
03:34

منتخب لبنان لكرة القدم يخوض بعد قليل مباراته الثانية في مواجهة أستراليا... فماذا في التفاصيل؟

LBCI
رياضة
14:48

لبنان يتحضر للمباراة الثانية مع نظيره الاسترالي في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

في جونيه ولمناسبة أسبوع الفرنكوفونية... معرض يجيب عن كل أسئلة الطلاب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:40

مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
06:46

انتهاء مباراة لبنان وأستراليا ضمن تصفيات القارة الآسيوية لكأس العالم بفوز أستراليا بنتيجة 5-٠

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة والسبب...تشويش على الملاحة

LBCI
خبر عاجل
08:11

إضراب لموظفي أوجيرو غدًا والأربعاء والخميس المقبلين...

LBCI
اقتصاد
03:06

إرتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت؟

LBCI
منوعات
16:00

رجل يختار البقاء مع زوجة ابنه السابقة ويرفض الحضور إلى حفل زفاف الأخير... وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
14:00

شابة تنفصل عن زوجها بعد 21 يوما على زواجهما... والطريقة التي كشفت بها خيانته غير متوقعة!

LBCI
أمن وقضاء
11:22

خطفوه وطالبوا ذويه بفدية مالية للإفراج عنه... هذا ما حلّ بهم بعد كشف هوياتهم

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More