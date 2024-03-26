نجم "كسر عضم" كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)

نجم "كسر عضم" كرم الشعراني: هذا ما أطلبه من سيادة الرئيس بشار الأسد (فيديو)

حلّ الممثل السوري كرم الشعراني ضيفاً على برنامج "قبل وبعد بودكاست" مع الإعلامي دومينيك أبو حنا عبر فيسبوك LBCI Lebanon ويوتيوب وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن شخصيّة "أبو مريم" الّتي يجسّدها في مسلسل "كسر عضم السراديب".

وأكّد كرم الشعراني أن المسلسل واقعي رافضاً تماماً اتّهام البعض بأن الإضاءة على هذه الأمور هو بمثابة سعي للنيل من هيبة الدولة. وشوّق صاحب شخصية "أبو مريم" المشاهدين للأحداث المقبلة في مسلسل "كسر عضم السراديب" الّذي يعرض ليلياً عبر شاشة الـ LBCI، كاشفاً عن كواليس المشاهد الّتي جمعته بالممثل عبد المنعم عمايري.

وأوضح كرم الشعراني أن عبد المنعم عمايري كان استاذه في معهد التمثيل، وخاض معه نقاشات طويلة في الكواليس لفهم قصة "أبو مريم" وتبرير تصرّفاتها بما أنّ الشخصيّة مستمرّة منذ الجزء الأول من العمل.

وبعدما زار عدد من صنّاع الدراما السوريّة الرئيس السوري بشار الأسد مؤخراً، سُئل كرم الشعراني في "قبل وبعد بودكاست" ماذا كان ليطلب من الأخير لو تواجد ضمن وفد الممثلين السوريين في هذه الزيارة. لمعرفة إجابة كرم الشعراني على هذا السؤال وغيره من الأسئلة، شاهدوا الحلقة كاملةً في هذا الفيديو: