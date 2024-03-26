مالوما يشارك صوراً نادرة له مع ابنته المولودة حديثاً... كيف علّق عليها؟ (صور)

نشر المغني الكولومبي مالوما مجموعة من الصّور التي جمعته بابنته "باريس" المولودة حديثاً، على تطبيق انستغرام، مُرفقاً إيّاها بعبارة "أول 15 يوم لي كأب، هذا أفضل شيء عشته في حياتي".

وظهر مالوما في الصّورة الأولى وهو يحتضن ابنته أثناء جلوسه على الأريكة إلى جانب دُمية دبّ عملاقة، كما شوهد أيضاً وهو يجلس مع ابنته التي كانت تستريح على صدره أثناء مشاهدة التلفزيون.

واستقبل مالوما وحبيبته سوزانا غوميز ابنتهما الأولى باريس في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، بعد علاقة دامت لمدّة أربع سنوات. وأعلن الثنائي عن حمل غوميز بطريقة مُميزة في الفيديو الموسيقي الخاص بأغنية "بروكورا" التّي أصدرها مالوما في تشرين الأوّل الماضي.