تصريح أوليفيا كولمان يصدم الجُمهور: لو كنت رجلاً لكسبتُ الكثير من المال! (فيديو)

انتقدت المُمثلة البريطانيّة أوليفيا كولمان الفجوة الحاصلة في الأجور بين الجنسين في مكان العمل وخاصةً في عالم صناعة الأفلام، لافتةً إلى أنّها كانت ستحصل على أجرٍ أعلى في حال كانت رجلاً.

وصرّحت كولمان في مقابلة مع الصحافيّة البريطانيّة كريستيان أمانبور، نشرها موقع وكالة " سي أن أن "، أنّه لا يُوجد مُبرّر لحصول النساء على أجورٍ مُنخفضة.وتابعت كولمان: "يتقاضى الممثلون الذُكور أجورًا أعلى لأنّهم اعتادوا سماع إنهم يجذبون الجمهور لكنّ في الواقع هذا غير صحيح".

وقالت من دون أيّ تردد "لو كان اسمي أوليفر كولمان كنت سأكسب أكثر بكثير مما أنا عليه الآن".