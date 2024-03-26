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بعد أدائه المُبهر في فيلم "Oppenheimer"... كيليان مورفي يخوض تجربة تمثيليّة جديدة
فنّ
2024-03-26 | 10:45
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بعد أدائه المُبهر في فيلم "Oppenheimer"... كيليان مورفي يخوض تجربة تمثيليّة جديدة
يتحضّر نجم فيلم "Oppenheimer"، والممثل الإيرلندي كيليان مورفي لخوض تجربة تمثيليّة جديدة من خلال قيامه بدور البطولة في فيلمٍ جديدٍ سيحمل عنوان "Blood Runs Coal".
وكشفت صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية نقلاً عن موقع "ديدلاين"، أنّ الفيلم مأخوذ عن كتاب Blood Runs Coal: The Yablonski Murders and the Battle for the United Mine Workers of America، للكاتب مارك برادلي، وتدور أحداثه في أواخر الستينيات من القرن الماضي، في منجم للفحم في ولاية بنسلفانيا الأميركية.
ويلعب مورفي في هذا العمل دور تشيب يابلونسكي، ابن جوك يابلونسكي الّذي قُتل في انفجار داخل أحد المناجم، كان قد خطّط له أحد المُتطرفين آنذاك.كما ذكرت الصحيفة نفسها أنّه سيتّم تصوير الفيلم في استديو "ديغباث" في بيرمينغهام في لندن، في شهر أيلول المقبل.
وأشار كيليان بدوره في حديث صحفي، إلى أن الفيلم الجديد سيكون من كتابة الكاتب ستيفين نايت، والأخوين جيز وجون-هنري باتروورث ومن إخراج كريستوفر نولان، مخرج فيلم "Oppenheimer".
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