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تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته

فنّ
2024-03-27 | 07:58
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تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته
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تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته

تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته

يؤدي تيموتيه شالاميه دور أسطورة موسيقى الروك الشعبية بوب ديلان في فيلم سيرة ذاتية يُصوَّر حالياً في نيويورك، على ما أعلن المنتجون الثلاثاء.

ويُعد هذا الممثل الفرنسي الأميركي البالغ 28 عاماً من أكثر الممثلين رواجاً في هوليوود، مع مشاركات في أفلام ناجحة بينها "دون" و"وونكا"، ومشاريع سينمائية كثيرة للمرحلة المقبلة.

ويستعيد الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج جيمس مانغولد، بدايات صاحب الكثير من الأغنيات الضاربة بينها "بلوين إن ذي ويند" و"ذي تايمز ذاي آر تشاينجن" في نيويورك، وصولاً إلى حفلة موسيقية أحياها على غيتاره الكهربائي في عام 1965 في مهرجان نيوبورت فورك.

وقد أخرج مانغولد أحدث أفلام "إنديانا جونز"، والذي عُرض العام الماضي في مهرجان كان السينمائي، أو "فورد فرسس فيراري"، الذي يتمحور حول عالم سباقات السيارات، ولكن أيضاً "ووك ذي لاين"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغني الروك جوني كاش، مع جواكين فينيكس وريس ويذرسبون.

ويضاف هذا الفيلم الذي يحمل عنوان "إيه كومبليت أنّاون" "A complete unknown" إلى القائمة الطويلة من السير الذاتية لأساطير الروك والبوب، وهو النوع الذي تعشقه السينما كثيرا، من "بوهيميان رابسودي" عام 2018 عن فريدي ميركوري، إلى "إلفيس" عام 2022.

سيُطرح فيلم "باك تو بلاك" عن إيمي واينهاوس الشهر المقبل في الصالات العالمية، بعد فيلم "بوب مارلي: وان لوف" الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباط، ويتمحور حول أسطورة موسيقى الريغي. كما جرى الإعلان عن فيلم حول السيرة الذاتية لمايكل جاكسون، ويؤدي دوره ابن أخيه جعفر جاكسون، في عام 2025.

غالباً ما تكون هذه الأفلام مرخصة من قبل النجم المعني أو ورثته إذا كان متوفى. هذه الحال مع الفيلم الذي يدور حول ديلان، الموسيقي البالغ 82 عاماً والحائز جائزة نوبل في الآداب، والذي أتاح له الوصول إلى أرشيفه.

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