الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟

فنّ
2024-03-27 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟

بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟

أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنها أغلقت قضية والد تايلور سويفت، الذي اتهمه مصور بضربه أثناء زيارة المغنية الأميركية إلى سيدني نهاية شباط الماضي.

وقالت الشرطة في بيان إن "تحقيقا بتهمة الاعتداء" فُتح وانتهى من دون الحاجة إلى "أي إجراء آخر للشرطة".

وادعى صاحب الشكوى، وهو مصور يبلغ 71 عاماً، أنه تعرّض لـ"إصابة في الضلوع" بالقرب من جسر عائم في سيدني خلال نزول النجمة من يخت. وتمكّن والدها سكوت سويفت من مغادرة أستراليا.

ووقعت الحادثة المفترضة بعد أن أحيت المغنية أربع حفلات موسيقية بيعت تذاكرها بالكامل في أستراليا كجزء من جولتها العالمية "إيراس" ("Eras Tour") التي يُتوقع أن تدرّ إيرادات طائلة تصل إلى ملياري دولار، بعدما تخطت العام الماضي عتبة المليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى.

آخر الأخبار

فنّ

اتهمه

المصور

بضربه

أثناء

زيارة

ابنته...

الشكوى

المقدمة

تايلور

سويفت؟

LBCI التالي
وفاة الأميركي ريتشارد سيرا المعروف بمنحوتاته الفولاذية عن 85 عاما
تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-18

قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!

LBCI
منوعات
2024-03-17

والدة عاشت صدمة خلال حفلة لابنتها البالغة 4 سنوات في المدرسة... منسق الموسيقى قام بعمل لا أخلاقي وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
2024-03-16

أم تُعاني مع ابنتها: "اتهمتنا بإساءة معاملتها في الطفولة.. وكيف أعلمها عن وفاة والدها؟"

LBCI
منوعات
2024-03-14

سرقة في وضح النهار... مسنّة تُدافع عن ابنتها أثناء سرقة سيارتها: وهكذا أظهرت شجاعتها! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:32

وفاة الأميركي ريتشارد سيرا المعروف بمنحوتاته الفولاذية عن 85 عاما

LBCI
فنّ
07:58

تيموتيه شالاميه يؤدي دور بوب ديلان في فيلم عن سيرته

LBCI
فنّ
13:45

بعد الاتهامات الفظيعة بحقه... دهم مساكن يملكها مغني الراب بي ديدي

LBCI
فنّ
10:45

بعد أدائه المُبهر في فيلم "Oppenheimer"... كيليان مورفي يخوض تجربة تمثيليّة جديدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-10-07

نيمار يستقبل طفلته من عارضة الأزياء برونا بيانكاردي...وهذا هو اسمها! (صور)

LBCI
منوعات
2024-01-01

ماذا قالت ماغي فرح لمواليد برج العقرب لعام 2024؟ (فيديو)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-21

دماغ الرجل لا يشبه دماغ المرأة... دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة!

LBCI
منوعات
07:50

منظمة الصحة العالمية تحذر: طفل من كل ستة يتعرّض للمضايقة عبر الإنترنت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:57

إطلاق المستند التعريفي البديل عن إخراج القيد

LBCI
أخبار لبنان
08:46

مجزرة بلدة الهبارية... ماذا في تفاصيلها؟

LBCI
أخبار دولية
07:14

متظاهرون مؤيدون لفلسطين قطعوا كلمة بايدن

LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:40

سقوط جسر بالتيمور... ماذا يقول خبراء الهندسة عن الحادث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

"وعيتي" ... عرض فني فردي للمسرحي زياد مروان النجار

LBCI
رياضة
14:33

الجالية اللبنانية في أستراليا تظهر مساندتها لمنتخب الأرز لكرة القدم على الحلوة وعلى المرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

ماذا يفعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

أهالي رميش يخرجون عن صمتهم: "لا لاستخدام بلدتنا كمنصة صواريخ "

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
00:49

شهداء في صفوف متطوعين في جمعية الإسعاف اللبنانية في ضربة اسرائيلية على مركز الهبارية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
14:44

متحدث عسكري إسرائيلي يؤكد وفاة مروان عيسى نائب القائد العسكري لحركة حماس

LBCI
أخبار لبنان
00:51

بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ بلدة الهبارية... حزب الله يصدر بيانًا

LBCI
خبر عاجل
10:34

وزارة الخزانة الأميركية: الولايات المتحدة تصدر عقوبات لاستهداف الوسطاء الماليين والتجاريين للحوثيين وحزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني

LBCI
منوعات
17:20

لافتة معلقة أمام أحد المطاعم صدمت الجميع... "يا صوفيا.. هل أنت نادمة الآن؟"! (صورة)

LBCI
صحة وتغذية
10:53

تهديد كبير للصّحة...خبير يُحذّر من شرب الماء قبل النّوم

LBCI
آخر الأخبار
02:52

المقاومة الاسلامية: ردًا على ‏المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في بلدة الهبارية قصف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 في ثكنة كريات شمونة بعشرات الصواريخ.

LBCI
آخر الأخبار
20:08

‎استهداف مركز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في الهبارية بغارة جويّة ووقوع اصابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More