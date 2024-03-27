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بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟
فنّ
2024-03-27 | 08:08
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بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟
بعد أن اتهمه المصور بضربه أثناء زيارة ابنته... ما هو مصير الشكوى المقدمة ضد والد تايلور سويفت؟
أعلنت الشرطة الأسترالية الثلاثاء أنها أغلقت قضية والد تايلور سويفت، الذي اتهمه مصور بضربه أثناء زيارة المغنية الأميركية إلى سيدني نهاية شباط الماضي.
وقالت الشرطة في بيان إن "تحقيقا بتهمة الاعتداء" فُتح وانتهى من دون الحاجة إلى "أي إجراء آخر للشرطة".
وادعى صاحب الشكوى، وهو مصور يبلغ 71 عاماً، أنه تعرّض لـ"إصابة في الضلوع" بالقرب من جسر عائم في سيدني خلال نزول النجمة من يخت. وتمكّن والدها سكوت سويفت من مغادرة أستراليا.
ووقعت الحادثة المفترضة بعد أن أحيت المغنية أربع حفلات موسيقية بيعت تذاكرها بالكامل في أستراليا كجزء من جولتها العالمية "إيراس" ("Eras Tour") التي يُتوقع أن تدرّ إيرادات طائلة تصل إلى ملياري دولار، بعدما تخطت العام الماضي عتبة المليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ الموسيقى.
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