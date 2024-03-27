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آن هاثاواي تتحدّث عن تجربتها مع الإجهاض: خسرتُ طفلي بسبب دور تمثيلي!

فنّ
2024-03-27 | 09:37
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آن هاثاواي تتحدّث عن تجربتها مع الإجهاض: خسرتُ طفلي بسبب دور تمثيلي!
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آن هاثاواي تتحدّث عن تجربتها مع الإجهاض: خسرتُ طفلي بسبب دور تمثيلي!

كشفت الممثلة الأميركية آن هاثاواي عن تعرّضها للإجهاض أثناء قيامها بدور امرأة حامل في إحدى المسرحيّات خلال العام 2015.
 
وقالت هاثاواي في مقابلة مع مجلة "فانيتي فاير" نشرها موقع وكالة "بي بي سي" البريطانيّة، إن حملها الأوّل لم ينجح، مضيفةً: "كنت أقوم بالتمثيل في مسرحية وكان عليّ أن أقوم بتمثيل مشهد الولادة على المسرح كل ليلة، ما أدّى إلى خسارة طفلي في نهاية المطاف".
 
ولفتت هاثاوي إلى أنّها تظاهرت خلال عرض المسرحيّة الّذي استمر لمدّة ستة أسابيع "بأن كلّ شيء على ما يُرام"، إلى أن قررت أخيراً إبلاغ أصدقائها بحقيقة ما حدث خلال زيارتهم لها في الكواليس.
 
وتوّجهت هاثاواي إلى كلّ النّساء اللواتي يُعانينَ من تجربة العقم أو الإجهاض قائلةً: "إلى كل امرأة تعاني من العقم وجحيم الإجهاض، أوّد إعلامك أنّ تجربتي مع الحمل لم تمّر بشكلٍ سلس وجيّد... أرسل لكِ مزيداً من الحب."

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