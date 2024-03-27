"ليدي غاغا" تثير حماسة الجمهور... ماذا كشفت عن ألبومها الجديد؟

أعلنت نجمة البوب الأميركيّة "ليدي غاغا" في حديث مع الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي "نيكي توتوريالز"، عن استمرارها بالتحضير لإطلاق ألبومها الغنائي السابع، مؤكدّةً على أنها تعمل بكل ما لديها من قوّة لإنجازه.

وقالت غاغا، وفق ما جاء في موقع وكالة " سي أن أن " الأميركيّة، إنّها تشعر بإلهام عميق في الوقت الحالي. وأضافت: "أنا متحمسة جدًا لكل الإبداع الّذي سأظهره في الألبوم الجديد".

وألمحت غاغا أيضاً إلى تحضيرها لألبومها البعيد كل البعد عن موسيقى الروك، من خلال صورٍ نشرتها على "انستغرام"، ظهرت فيها في استوديو التسجيل وهي تقوم بالعزف على آلة البيانو.

ويأتي ألبوم ليدي غاغا الجديد بعد مرور أربع سنوات على إصدارها ألبومها الغنائي السادس "Chromatica" في العام 2020.