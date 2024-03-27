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"فيلم الأحلام" في دور العرض بأنحاء العالم... وحشان عملاقان يظهران مجددا (فيديو)

فنّ
2024-03-27 | 17:25
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&quot;فيلم الأحلام&quot; في دور العرض بأنحاء العالم... وحشان عملاقان يظهران مجددا (فيديو)
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"فيلم الأحلام" في دور العرض بأنحاء العالم... وحشان عملاقان يظهران مجددا (فيديو)

يعود الوحشان العملاقان كونغ وغودزيلا للظهور مجددا بعد فيلم (غودزيلا فيرساس كونغ) أي "غودزيلا ضد كونغ" الذي طرح في عام 2021 وتسببا خلاله في دمار كبير بسبب اقتتالهما، ولكن هذه المرة سيتعاونان على إحداث دمار أشد.
 
ولن يشهد فيلم (غودزيلا فيرساس كونغ: ذا نيو إمباير) عودة العملاقين فحسب، وإنما أيضا عودة الممثلة ريبيكا هول في دور العالمة إيلين آندروز وبيرني صاحب نظرية المؤامرة الذي يلعب دوره برايان تيري هنري. كما سيلعب الممثل دان ستيفنز دور طبيب بيطري غريب الأطوار.
 
وفي الجزء الثاني، يشعر كل من كونغ وغودزيلا بتهديد قادم من جوف الأرض وبأن نجاتهما لن تتحقق إلا بتعاونهما معا. وستساعدهما في هذه المهمة جيا، ابنة آندروز بالتبني التي يمكنها أيضا الشعور بالعدو الخفي.
 
وقال المخرج آدم وينجارد لرويترز "التكنولوجيا متاحة والثقة موجودة وحان الوقت لنكون قادرين لأول مرة على الإطلاق على إنتاج فيلم يتيح (للوحوش) أن تروي قصتها من (وجهة نظرها)".
 
وأضاف وينغارد، الذي أخرج أيضا الجزء الأول من الفيلم "هذا هو فيلم الأحلام الذي كنت أرغب دائما في رؤيته عندما كنت طفلا".
 
وبدأ اليوم الأربعاء طرح الفيلم الجديد في دور العرض بأنحاء العالم.
 
وكالة رويترز
 

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كونغ

غودزيلا

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